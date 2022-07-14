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50 минут назад

Mozilla напомнила Microsoft о «смерти» Internet Explorer с помощью торта

Газета.Ruиещё 2

Разработчик браузера Firefox, компания Mozilla, прислала команде веб-обозревателя Microsoft Edge торт в честь «смерти» предшественника — браузера Internet Explorer. Как сообщает Twitter-аккаунт разработчиков MSEdgeDev, это многолетняя традиция двух компаний.

Mozilla почтила память Internet Explorer
Фото: Microsoft Edge Dev/TwitterMicrosoft Edge Dev/Twitter

Сотрудники Microsoft опубликовали фотографию торта с логотипом Internet Explorer и фразой «You were the IE6ing on the cake» («Ты был вишенкой на торте»). В предложении авторы из Mozilla обыграли сокращенное название браузера IE и его шестую версию.

Ранее сообщалось, что Internet Explorer с 15 июня перестал поддерживаться Microsoft спустя 27 лет после релиза. 11-я версия веб-обозревателя была отключена во всех актуальных версиях Windows 10, а в Windows 11 программа уже недоступна. Все основные функции браузера перешли к запущенному в 2015 году Microsoft Edge.

Команды Mozilla и Microsoft ежегодно отправляют друг другу торты в честь новых версий браузеров. В 2006 году Microsoft в первый раз прислала десерт в честь выпуска Firefox в версии 2.0. С тех пор традиция прижилась, а торты периодически заменялись на кексы из-за частых выпусков обновлений.

Наука и техника,Microsoft,
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