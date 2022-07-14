Mozilla почтила память Internet Explorer

Разработчик браузера Firefox, компания Mozilla, прислала команде веб-обозревателя Microsoft Edge торт в честь «смерти» предшественника — браузера Internet Explorer. Как сообщает Twitter-аккаунт разработчиков MSEdgeDev, это многолетняя традиция двух компаний.

Фото: Microsoft Edge Dev/Twitter Microsoft Edge Dev/Twitter

Сотрудники Microsoft опубликовали фотографию торта с логотипом Internet Explorer и фразой «You were the IE6ing on the cake» («Ты был вишенкой на торте»). В предложении авторы из Mozilla обыграли сокращенное название браузера IE и его шестую версию.

Ранее сообщалось, что Internet Explorer с 15 июня перестал поддерживаться Microsoft спустя 27 лет после релиза. 11-я версия веб-обозревателя была отключена во всех актуальных версиях Windows 10, а в Windows 11 программа уже недоступна. Все основные функции браузера перешли к запущенному в 2015 году Microsoft Edge.