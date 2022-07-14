В процессорах AMD и Intel нашли серьезную уязвимость

Группа исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили совершенно новый вид кибератак на процессоры. С его помощью злоумышленники могут извлекать данные из памяти ядра CPU.

Фото: Unsplash Unsplash

Метод назвали Retbleed. При этом, по словам специалистов, используя его, можно украсть пароли и другие конфиденциальные данные.

Он оказался эффективен против современных чипов Intel и AMD, в том числе линеек Kaby Lake, Coffee Lake, Zen 1, Zen 1+ и Zen 2. При этом более новые процессоры блокируют атаку имеющимися механизмами защиты.

Производители чипов уже поделились рекомендациями, придерживаясь которых можно минимизировать риски стать жертвой хакеров, использующих Retbleed. В то же время они отметили, что для этого потребуется использовать от 12 до 28% дополнительных вычислительных затрат.