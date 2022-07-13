Дефицит чипов мире сменился профицитом

Глобальный дефицит чипов сменился на профицит — перенасыщение в некоторых секторах на фоне снижения спроса на различную продукцию. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, ситуация изменилась с конца мая по июнь, когда высокая инфляция, ограничения по COVID-19 в Китае и спецоперация России на Украине снизили потребительские расходы, особенно на компьютеры и смартфоны.

В Reuters добавили, что смена дефицита чипов на профицит в некоторых секторах застала «врасплох Уолл-стрит». При этом, по мнению аналитика Wedbush Мэтта Брайсона, слова которого приводит агентство, меньше всего от перенасыщения пострадали поставщики Apple, поскольку спрос на устройства компании по-прежнему остается высоким.