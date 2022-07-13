Ученые просчитали риск гибели людей от падения космических аппаратов

Следующие десять лет риск гибели людей из-за падения частей космических аппаратов во всем мире вырастет до 10%. К такому выводу в своем исследовании пришли ученые Университета Британской Колумбии в Канаде. Их доклад опубликован на сайте Phys.org.

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Полученные результаты ученые объяснили растущим количеством запускаемых в космос спутников и ракет. До сих пор их обломки падали в океан, но по мере их увеличения возрастает и вероятность обрушения на населенные пункты. А это в свою очередь грозит человеческими жертвами. И за следующие десять лет данный риск вырастет до 10%, уверены ученые.