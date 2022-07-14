Астрономы обнаружили необычный сигнал из далекой галактики

Астрономы Массачусетского технологического университета обнаружили необычный радиосигнал FRB из космоса. Работа была опубликована в журнале Nature.
FRB — очень сильный всплеск радиоволн неизвестного астрофизического происхождения, который обычно длится не более нескольких миллисекунд. Однако зафиксированный учеными сигнал FRB 20191221A длился до трех секунд, что делает его самым продолжительным и частым — всплески радиоволн повторяются каждые 0,2 секунды.
Пока ученые не знают точно, что издает такой сигнал. Однако есть гипотезы, говорящие о том, что он может происходить от нейтронной звезды — радиопульсара или магнетара.
Астрономы считают, что это сигнал можно будет использовать для измерения скорости, с которой расширяется Вселенная.
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