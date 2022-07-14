"Галактический" трамвай и высадка россиян на Луну: грандиозные идеи Рогозина

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий космическую отрасль, может быть назначен главой Роскосмоса вместо занимающего сейчас эту должность Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с обсуждением вопроса. Эту информацию также подтвердил изданию бывший чиновник кабмина. Таким образом, из материала следует, что Рогозин, возможно, оставит пост гендиректора Роскосмоса. "Рамблер" решил вспомнить основные проекты госкорпорации, которыми в разное время занимался этот менеджер.

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Космодром "Восточный"

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Рогозин возглавил Роскосмос в мае 2018 года. До того момента он занимал пост вице-премьера (с декабря 2011-го). В течение четырех лет до назначения директором госкорпорации Рогозин занимался решением проблем со строительством космодрома "Восточный" в Приамурье. Строители объекта отставали от графика более чем на год. В результате контроля за процессом со стороны Рогозина сроки отставания были существенно сокращены. Были выявлены многочисленные нарушения со стороны лиц, ответственных за строительство, что привело к возбуждению ряда уголовных дел.

Лунный корабль "Союз"

Одним из первых проектов, анонсированных Рогозиным в 2018 году уже на посту главы Роскосмоса, стало использование кораблей серии "Союз" для полетов на Луну. Разработка пилотируемого аппарата "Союз МС (Лунная версия)" началась в январе 2019 года. Этим занялась ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Планировалось, что новый "Союз" будет доставлять российских и американских космонавтов к спутнику Земли, а также возить космических туристов. Еще одной целью проекта было создание дополнительной резервной системы сообщения с окололунной обитаемой орбитальной станцией, которую хочет построить НАСА.

Разработка "Союза" велась параллельно с созданием другого корабля, предназначенного для полетов к Луне — аппарата "Орел" (прежнее название — "Федерация", проект стартовал в 2009 году). Рогозин говорил, что "Союз" может отправиться к спутнику раньше "Орла". Однако позже работы по проекту лунного "Союза" были отменены в пользу строительства корабля "Орел".

Разработкой "Орла" также занимается РКК "Энергия". В 2022 году сообщалось о подготовке к вакуумным испытаниям этого аппарата.

В декабре 2020 года Рогозин объявил, что Россия отправит космонавтов на облет Луны в 2028-м — на год раньше, чем планировалось первоначально. Глава Роскосмоса тогда добавил, что в 2030 году планируется высадить на поверхности спутника российский экипаж.

Модуль "Наука"

К числу важных событий, произошедших во время пребывания Рогозина в должности главы Роскосмоса, относится запуск модуля "Наука" российского сегмента МКС. Ракета "Протон-М" с этим аппаратом стартовала к станции с "Байконура" 21 июля 2021 года, и через восемь дней модуль пристыковался к МКС. Во время выведения "Науки" произошел ряд нештатных ситуаций.

"Наука" стала одним из крупнейших модулей на МКС. Ее вес составляет 20,35 тонны, размер — 13 х 4,2 метра. Новый модуль на треть увеличил рабочий объем российского сегмента МКС, он позволяет проводить в два с лишним раза больше экспериментов. На 2022 год на модуле "Наука" запланированы 33 новые целевые работы, а также продолжение начатых исследований.

"Галактический" трамвай

В начале 2021 года по распоряжению Рогозина Усть-Катавский вагоностроительный завод, находящийся в Челябинской области, приступил к разработке скоростного трамвая для космодрома "Восточный". В июле 2022-го глава Роскосмоса объявил, что проект нового транспортного средства готов. По его словам, это будет двухэтажный трамвайный поезд из нескольких вагонов, имеющий "галактический вид", передает ТАСС.

Планируется, что трамвай сможет разгоняться до 100 километров в час. Сначала он будет ездить по существующей железнодорожной ветке на космодроме, а затем будет построена специальная скоростная линия.

Аэропорт "Восточный" и другие проекты

При Рогозине было начато строительство второй и третьей очереди "Восточного", а также стартовали подготовительные работы по созданию аэропорта вблизи космодрома. В феврале 2021-го на месте будущей воздушной гавани стали расчищать площадку от леса. Непосредственно строительство аэропорта планируется начать в 2023 году. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2029-м и сможет принимать все типы воздушных судов.

Аэропорт хотят построить в 10 километрах от космодрома. Пока же добраться до "Восточного" можно из Благовещенска, находящегося на расстоянии более 200 километров.

Кроме того, в московском районе Фили в соответствии с предложением Рогозина сейчас строится Национальный космический центр. В 47-этажном небоскребе должны будут расположиться 18 конструкторских бюро и предприятий ракетно-космической отрасли. В кластере будут работать около 20 тысяч специалистов. По проекту Национальный космический центр имеет форму ракеты, установленном на стартовом поле, с пристроенными к ней горизонтальными корпусами. Стройка стартовала в 2019 году, завершить ее планируется в 2022-м.

Посадка "Казачка" на Марс

Еще один проект, которым до недавнего времени занимался Роскосмос под руководством Рогозина — российско-европейская марсианская миссия. Первоначально планировалось, что в 2019 году посадочная платформа Роскосмоса "Казачок" доставит на Красную планету марсоход "Розалинд Франклин" Европейского космического агентства, а после посадки этого аппарата начнет работать как автоматическая марсианская станция. Согласно проекту, "Казачок" должен был делать снимки, исследовать атмосферу Марса и проводить метеорологические измерения. Совместная марсианская программа Роскосмоса и ЕКА носила название ExoMars.

Однако в связи с ситуацией на Украине Европейское агентство сначала приостановило сотрудничество, а затем и вовсе отказалось от общего с Россией марсианского проекта. Как стало известно 13 июля 2022 года, Роскосмос получил от ЕКА уведомление о прекращении совместных работ в рамках миссии ExoMars.

Очередной ответ Илону Маску

Госкорпорация также занимается реализацией проекта "Сфера", подразумевающего создание сети спутников для обеспечения россиян широкополосным доступом в интернет. Другая задача программы — организовать в стране массовое движение беспилотников.

Базой для проекта "Сфера" стали разработки прежней отечественной программы "Эфир". Новая сеть должна стать аналогом спутниковой системы Starlink американского миллиардера Илона Маска.