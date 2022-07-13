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1 час назад

Скоро в России представят смартфон Vivo T1. И у нас уже есть демонстрация того, как он снимает

Ferra.ru

Компания Vivo, в отличие от ряда конкурентов, продолжает поставлять на рынок России свои новинки. Одной из них должен стать смартфон Vivo T1.

В России скоро представят смартфон Vivo T1
Фото: ferra.ruferra.ru

И хоть за рубежом у бренда есть несколько моделей с таким названием, инсайдер, поделившийся с нами утечкой, не смог раскрыть, какая именно появится в России. Между прочим, это может быть как модель с 50 Мп, так и 64 Мп камерой. Аккумулятор тоже разнится от вариации к вариации: то 4700 мАч, 5000 мАч.

Отличаются даже процессоры, используемые в разных модификациях Vivo T1: от Snapdragon 680 до Snapdragon 778.

Зато благодаря сливу инсайдера у нас на руках есть фото, сделанные на девайс. И они приятно удивляют. Судя по ним, нас ждёт очередной аппарат от китайской компании, который сможет похвастаться приятным качеством снимков:

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