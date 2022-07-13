В России скоро представят смартфон Vivo T1

И хоть за рубежом у бренда есть несколько моделей с таким названием, инсайдер, поделившийся с нами утечкой, не смог раскрыть, какая именно появится в России. Между прочим, это может быть как модель с 50 Мп, так и 64 Мп камерой. Аккумулятор тоже разнится от вариации к вариации: то 4700 мАч, 5000 мАч.