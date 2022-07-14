Определено место происхождения старейшего марсианского метеорита

С помощью алгоритмов машинного обучения искусственного интеллекта (ИИ) специалистам удалось выявить, откуда прибыл метеорит, возраст которого насчитывает 4,5 миллиарда лет. Его нашли в пустыне Сахара в 2011 году. Компьютер рассчитал вероятные кратеры на Марсе, откуда мог произойти объект, на основе размера метеорита и кратеров. ИИ проанализировал десятки тысяч изображений, сделанных на камеру Mars Reconnaissance Orbiter. После чего ученые получили 19 кратеров-кандидатов и выделили из них один наиболее вероятный. Им оказался кратер Каррата, названный так в честь небольшого шахтерского городка в Австралии.