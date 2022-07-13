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55 минут назад

С космодрома Куру запустили первую европейскую ракету-носитель Vega-С

ТАСС

Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Vega-С произведен в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию запуска ведет Европейское космическое агентство (ЕКА) на своем сайте.

С космодрома Куру запустили первую европейскую ракету-носитель Vega-С
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ракета должна вывести на орбиту геодезический спутник LARES-2 (Laser Relativity Satellite) Итальянского космического агентства и шесть микроспутников CubeSats, созданных европейскими университетами.

Vega-C является новой версией ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года. Новая ракета высотой 35 м (на 5 м выше предыдущей версии) способна вывести около 2,2 тонны груза на полярную орбиту высотой 700 км. Она обладает большей мощностью и более гибкими возможностями конфигурации по сравнению с оригинальной версией.

В будущем допускается использование Vega-C в сочетании с возвращаемым модулем Space Rider, который, согласно проекту, может находиться на орбите до двух месяцев и повторно использоваться до шести раз. Его первый запуск запланирован в 2023 году.

Наука и техника,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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