С космодрома Куру запустили первую европейскую ракету-носитель Vega-С

Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Vega-С произведен в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию запуска ведет Европейское космическое агентство (ЕКА) на своем сайте.

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Ракета должна вывести на орбиту геодезический спутник LARES-2 (Laser Relativity Satellite) Итальянского космического агентства и шесть микроспутников CubeSats, созданных европейскими университетами.

Vega-C является новой версией ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года. Новая ракета высотой 35 м (на 5 м выше предыдущей версии) способна вывести около 2,2 тонны груза на полярную орбиту высотой 700 км. Она обладает большей мощностью и более гибкими возможностями конфигурации по сравнению с оригинальной версией.