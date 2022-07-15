СМИ: Huawei вернулась в Россию

В начале июня Huawei начала закрывать свои фирменные магазины в России. Тогда заговорили об уходе компании из страны, вслед за Apple и Microsoft.

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Теперь же источники заявили, что китайский бренд возобновил поставки смартфонов и другой фирменной продукции на российский рынок. При этом представители самой Huawei пока никак не прокомментировали всплывшие слухи.

Стоит, правда, отметить, что компания так и не объявляла официально о своём уходе из России. Поэтому и негативного осадочка после июньских событий не осталось.