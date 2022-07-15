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1 час назад

Добро пожаловать, снова: Huawei возобновила поставки смартфонов и прочих гаджетов в Россию

Ferra.ruиещё 2

В начале июня Huawei начала закрывать свои фирменные магазины в России. Тогда заговорили об уходе компании из страны, вслед за Apple и Microsoft.

СМИ: Huawei вернулась в Россию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же источники заявили, что китайский бренд возобновил поставки смартфонов и другой фирменной продукции на российский рынок. При этом представители самой Huawei пока никак не прокомментировали всплывшие слухи.

Стоит, правда, отметить, что компания так и не объявляла официально о своём уходе из России. Поэтому и негативного осадочка после июньских событий не осталось.

Напомним, что из-за ослабевших поставок, сервисные центры также столкнулись с нехваткой комплектующих для ремонта гаджетов бренда. Такая же проблема наблюдается и при восстановлении гаджетов Apple и корейской Samsung.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
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