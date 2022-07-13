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14 минут назад

В WhatsApp наконец-то появились реакции любым эмодзи на сообщения

Ferra.ru

Спустя пару недель тестирования, в WhatsApp всё же появилась возможность реагировать любым эмодзи на полученное сообщение.

В WhatsApp появилась новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно попытаться отреагировать на сообщение собеседника и нажать на новую кнопку «+». Она располагается в крайней правой части выпадающего списка.

ferra.ru

Отметим, что подобной возможности до сих пор нет даже в платной подписке Telegram Premium. При этом в WhatsApp за неё нужно ничего платить.

Стоит, правда, оговориться, что нововведение пока что доступно не всем пользователям. Связано это с тем, что обновление добирается до пользователей плавно, волнообразно. Но уже в ближайшие пару дней апдейт получат все скачавшие WhatsApp.

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