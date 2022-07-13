В WhatsApp появилась новая функция

Спустя пару недель тестирования, в WhatsApp всё же появилась возможность реагировать любым эмодзи на полученное сообщение.

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Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно попытаться отреагировать на сообщение собеседника и нажать на новую кнопку «+». Она располагается в крайней правой части выпадающего списка.

ferra.ru

Отметим, что подобной возможности до сих пор нет даже в платной подписке Telegram Premium. При этом в WhatsApp за неё нужно ничего платить.