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13 минут назад

Озвучен срок жизни SARS-CoV-2 на замороженных продуктах

Lenta.ru

Ученые Колледжа фармацевтики и медицинских наук Университета Кэмпбелла озвучили срок жизни SARS-CoV-2 на замороженных продуктах. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Назван срок жизни SARS-CoV-2 на замороженных продуктах
Фото: © Артем Геодакян/ТАСС© Артем Геодакян/ТАСС

В ходе работы специалисты взяли мясо курицы, говядину, свинину и лосось и нанесли на него один РНК-вирус с липидной оболочкой, два коронавируса животных, вирус мышиного гепатита и вирус трансмиссивного гастроэнтерита — эти патогены использовались в качестве заменителя SARS-CoV-2. Затем продукты охладили до температуры около четырех градусов (что соответствует температуре в холодильной камере) и минус 20 градусов Цельсия (такая температура в морозильной камере). Оказалось, что активность и размножение вирусов могут сохраняться вплоть до 30 дней. Авторы исследования подчеркивают, что их открытие важно, поскольку коронавирус способен размножаться также в кишечнике и легких.

В июне 2022 года специалисты университета Западного Онтарио выявили механизм возникновения длительных симптомов COVID-19.

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