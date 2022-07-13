Назван срок жизни SARS-CoV-2 на замороженных продуктах

В ходе работы специалисты взяли мясо курицы, говядину, свинину и лосось и нанесли на него один РНК-вирус с липидной оболочкой, два коронавируса животных, вирус мышиного гепатита и вирус трансмиссивного гастроэнтерита — эти патогены использовались в качестве заменителя SARS-CoV-2. Затем продукты охладили до температуры около четырех градусов (что соответствует температуре в холодильной камере) и минус 20 градусов Цельсия (такая температура в морозильной камере). Оказалось, что активность и размножение вирусов могут сохраняться вплоть до 30 дней. Авторы исследования подчеркивают, что их открытие важно, поскольку коронавирус способен размножаться также в кишечнике и легких.