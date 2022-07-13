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49 минут назад

Ноутбуки ASUS, HP и Lenovo стали самыми популярными во втором квартале

Игромания.ру

Россияне стараются выбирать ноутбуки стоимостью от 35 тыс до 60 тыс рублей. При этом самый популярный фильтр для поиска ноутбука — объём оперативной памяти. Такими данными поделился «Ситилинк». По статистике ритейлера, лидеры прошлого года остались прежними. Самый покупаемый бренд — ASUS, затем — HP, замыкает тройку — Lenovo.

Названы самые популярные ноутбуки в России
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Среди недорогих моделей покупатели отдают предпочтение ноутбукам с SSD на 128 ГБ, оперативной памятью от 4 ГБ и 4-х ядерным процессором Intel. Среди высокопроизводительных ноутбуков наиболее популярны модели на 6-ядерных процессорах серий AMD Ryzen 5 и Intel Core i5 с частотой до 4,5 ГГц (в режиме Turbo) и оперативной памятью DDR4 на 8 ГБ

Топ-3 бюджетных ноутбука:

  • Ноутбук Digma EVE 15 P417;
  • Acer Aspire 1 A114-33-P7VD;
  • Lenovo IdeaPad 3 17ITL6.

Топ-3 среднего ценового сегмента:

  • Acer Aspire 3 A315-56-38MN i3;
  • Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 i3;
  • Honor MagicBook X14 i3.

Топ-3 игровых ноутбука:

  • Lenovo IP Gaming 3 15ACH6;
  • Acer Nitro 5 AN515-57-51GK i5;
  • Asus TUF Gaming FA506IC-HN042W.

Также пресс-служба ритейлера сообщила, что среди высокопроизводительных моделей чаще всего приобретают устройства без предустановленной операционной системы или на Windows 10 Home. Напомним, что сейчас число поставок ноутбуков без предустановленной операционной системы в Россию увеличилось. Причём к осени объём может составить 80-90%.

Ранее представители «Ситилинка» рассказали, что в июне ноутбуки приобретали в три раза чаще, чем компьютеры, а вот консоли не пользовались высоким спросом из-за ограниченной представленности на рынке. Также по данным магазина, спрос на видеокарты в июне вырос на 10% в штуках по отношению к прошлому году.

Кроме того, пресс-служба «Ситилинк» поделилась статистикой по продажам мобильных телефонов, из которой следует, что россияне стали экономить на смартфонах и выбирать бюджетные модели. В частности телефоны бренда Xiaomi россияне покупают чаще всего.

Наука и техника,Intel,
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