Названы самые популярные ноутбуки в России

Россияне стараются выбирать ноутбуки стоимостью от 35 тыс до 60 тыс рублей. При этом самый популярный фильтр для поиска ноутбука — объём оперативной памяти. Такими данными поделился «Ситилинк». По статистике ритейлера, лидеры прошлого года остались прежними. Самый покупаемый бренд — ASUS, затем — HP, замыкает тройку — Lenovo.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Среди недорогих моделей покупатели отдают предпочтение ноутбукам с SSD на 128 ГБ, оперативной памятью от 4 ГБ и 4-х ядерным процессором Intel. Среди высокопроизводительных ноутбуков наиболее популярны модели на 6-ядерных процессорах серий AMD Ryzen 5 и Intel Core i5 с частотой до 4,5 ГГц (в режиме Turbo) и оперативной памятью DDR4 на 8 ГБ

Топ-3 бюджетных ноутбука:

Ноутбук Digma EVE 15 P417;

Acer Aspire 1 A114-33-P7VD;

Lenovo IdeaPad 3 17ITL6.

Топ-3 среднего ценового сегмента:

Acer Aspire 3 A315-56-38MN i3;

Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 i3;

Honor MagicBook X14 i3.

Топ-3 игровых ноутбука:

Lenovo IP Gaming 3 15ACH6;

Acer Nitro 5 AN515-57-51GK i5;

Asus TUF Gaming FA506IC-HN042W.

Также пресс-служба ритейлера сообщила, что среди высокопроизводительных моделей чаще всего приобретают устройства без предустановленной операционной системы или на Windows 10 Home. Напомним, что сейчас число поставок ноутбуков без предустановленной операционной системы в Россию увеличилось. Причём к осени объём может составить 80-90%.

Ранее представители «Ситилинка» рассказали, что в июне ноутбуки приобретали в три раза чаще, чем компьютеры, а вот консоли не пользовались высоким спросом из-за ограниченной представленности на рынке. Также по данным магазина, спрос на видеокарты в июне вырос на 10% в штуках по отношению к прошлому году.