Ученые построили модель распространения вируса оспы обезьян

"Мы выяснили, что ограничение числа контактов, действительно снижает уровень заболеваемости. Карантин дает лучший результат в борьбе с распространением инфекции, чем применение лекарственных препаратов", - сообщили в пресс-службе УрФУ.

Также, по словам специалистов, все факторы [распространения вируса - "Газета.Ru"] носят случайный характер. "Количество контактов человека носит случайный характер: сегодня вы встретили 10 человек, а завтра — 20. И любая такая флуктуация может оказать существенное влияние на изменение сценария распространения болезни. В некоторых ситуациях эти изменения могут приводить к полному выздоровлению инфицированной части популяции, а в других, наоборот, к ее вымиранию", - пояснили в пресс-службе.