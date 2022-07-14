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1 час назад

Уральские ученые построили модель распространения вируса оспы обезьян

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Уральского федерального университета построили математическую модель распространения вируса оспы обезьян. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ученые построили модель распространения вируса оспы обезьян
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По информации издания, ученые пришли к выводу, что лучший результат в борьбе с вирусом дает карантин.

"Мы выяснили, что ограничение числа контактов, действительно снижает уровень заболеваемости. Карантин дает лучший результат в борьбе с распространением инфекции, чем применение лекарственных препаратов", - сообщили в пресс-службе УрФУ.

Также, по словам специалистов, все факторы [распространения вируса - "Газета.Ru"] носят случайный характер. "Количество контактов человека носит случайный характер: сегодня вы встретили 10 человек, а завтра — 20. И любая такая флуктуация может оказать существенное влияние на изменение сценария распространения болезни. В некоторых ситуациях эти изменения могут приводить к полному выздоровлению инфицированной части популяции, а в других, наоборот, к ее вымиранию", - пояснили в пресс-службе.

Ранее исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США установили, что инкубационный период оспы обезьян составляет 7-8 суток.

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