Ученые построили модель распространения вируса оспы обезьян

Ученые из Уральского федерального университета построили математическую модель распространения вируса оспы обезьян. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.
По информации издания, ученые пришли к выводу, что лучший результат в борьбе с вирусом дает карантин.
"Мы выяснили, что ограничение числа контактов, действительно снижает уровень заболеваемости. Карантин дает лучший результат в борьбе с распространением инфекции, чем применение лекарственных препаратов", - сообщили в пресс-службе УрФУ.
Также, по словам специалистов, все факторы [распространения вируса - "Газета.Ru"] носят случайный характер. "Количество контактов человека носит случайный характер: сегодня вы встретили 10 человек, а завтра — 20. И любая такая флуктуация может оказать существенное влияние на изменение сценария распространения болезни. В некоторых ситуациях эти изменения могут приводить к полному выздоровлению инфицированной части популяции, а в других, наоборот, к ее вымиранию", - пояснили в пресс-службе.
Ранее исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США установили, что инкубационный период оспы обезьян составляет 7-8 суток.