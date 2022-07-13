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38 минут назад

Xiaomi выпустит кнопочный телефон под управлением Android 12

Газета.Ruиещё 2

Компания Xiaomi готовит к выходу кнопочный телефон Qin F22 Pro, сообщает портал MyDrivers. Грядущее устройство уже прошло сертификацию в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Xiaomi выпустит кнопочный телефон с ОС Android 12
Фото: XiaomiXiaomi

Отмечается, что производитель называет новинку «королем кнопочных телефонов».

Xiaomi Qin F22 Pro будет оснащен сенсорным IPS-экраном с диагональю 3,5 дюйма, а его разрешение составит 640 на 960 пикселей. Под дисплеем будет размещен цифровой блок с физической клавиатурой и фронтальной камерой на 2 Мп, расположенной в кнопке решетки (#). Основная камера, как сообщается, будет представлена 8-мегапиксельным датчиком.

Кнопочный телефон будет работать на базе чипсета MediaTek Helio G85 вместе с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Аккумулятор новинки получит емкость в 2150 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт.

Xiaomi Qin F22 Pro будет поставляться с операционной системой Android 12, настроенной под управление с помощью клавиатуры Т9. О стоимости и сроках выхода новинки не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi представила смартфоны серии 12S с камерой Leica.

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