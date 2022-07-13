Предшественник Starship: как взрывалась ракета Falcon Heavy от SpaceX

Несколько дней назад произошла шокирующая авария: ступень экспериментальной сверхтяжелой ракеты Starship от SpaceX взорвалась во время пробного испытания — за катастрофой в прямом эфире наблюдали тысячи зрителей официальной трансляции. Как утверждают СМИ, причиной несчастного случая выступило внезапно загоревшееся облако метана и кислорода.

Фото: SpaceX SpaceX

Хотя со стороны взрыв выглядел жутко, эксперты сообщают, что сама ракета серьезно не пострадала — впрочем, это далеко не первая неудача предпринимателя. Тяжелая ракета Falcon Heavy, которая прославилась на весь мир благодаря эпатажному первому запуску, в свое время тоже взлетала не без проблем. Кратко рассказываем историю и причины неудавшихся запусков Falcon Heavy.

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Первая авария — 6 февраля 2018 года

Первую неудачу Falcon Heavy потерпела во время своего дебютного полета, когда Илон Маск в качестве рекламного хода решил запустить в космос электромобиль Tesla Roadster. Непосредственно запуск прошел без проблем, однако не все ступени носителя вернулись на землю в целости и сохранности. Боковые ускорители успешно приземлились на взлетные площадки в Кейп-Канаверале, тогда как центральный должен был спуститься на морскую платформу SpaceX — но промахнулся мимо точки посадки на 100 метров и разбился о поверхность воды. Позднее Илон Маск сообщил, что причиной аварии якобы оказался недостаток топлива: двигателям центральной ступени не хватило горючего, чтобы вовремя скорректировать курс.

SpaceX

Вторая авария — 11 апрель 2019 года

Следующий полет, состоявшийся через год, также закончился противоречиво. Falcon Heavy выполнил цель запуска — доставил на орбиту спутник по заказу Лиги арабских государств. Более того, в этот раз все ступени ракеты-носителя благополучно вернулись назад, включая центральный ускоритель, в прошлый раз пролетевший мимо цели. Он приземлился на плавучую платформу без повреждений, но погода на море оказалась настолько плохой, что в процессе транспортировки на базу из-за сильных волн ступень не смогла удержаться в вертикальном положении.

SpaceX

Третья авария — 25 июня 2019 года

Третий запуск производился при сотрудничестве американских ВВС в рамках программы национальной безопасности космоса. Как и в случае двух предыдущих полетов, ключевая часть запуска прошла спокойно: Falcon Heavy вывела на орбиту две дюжины военных спутников и атомные часы для поддержки космических аппаратов. Боковые ступени вновь приземлились в Кейп-Канаверале, но центральный ускоритель опять промахнулся мимо платформы. Перед запуском Илон Маск назвал этот полет «самым сложным» в истории ракеты, но на этот раз не рассказал о причинах провала.