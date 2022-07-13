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1 час назад

Проданный по ошибке Pixel 7 Pro был отключен со стороны Google

Газета.Ruиещё 1

Пользователь Twitter рассказал в соцсети историю своего друга, который купил в интернет-магазине Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) подержанный Google Pixel 6 Pro, но в посылке обнаружил еще не вышедший Pixel 7 Pro. Однако владелец эксклюзивного смартфона радовался недолго — Google удаленно стерла все данные с устройства, в том числе файлы системы.

Google случайно продала смартфон до официального релиза
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Оказалось, что продавец допустил ошибку, и вместо прошлогодней модели отправил тестовый образец новой задолго до официального старта продаж. В связи с действиями американской компании ни в чем не виновный пользователь, потративший деньги, стал владельцем так называемого «кирпича». Смартфон не способен полноценно включиться и находится в состоянии вечной загрузки.

Пользователь даже создал ветку на форуме XDA в поисках решений, но на данный момент все его попытки оказались тщетны. При этом не сообщается, получит ли владелец неработающего смартфона возмещение за покупку или нет. Также неизвестно, сможет ли пострадавший восстановить смартфон уже после того, как новинка поступит в продажу осенью и станут доступны образы прошивки.

К тому же это не первый случай, когда смартфоны Google Pixel были проданы до официального релиза. Например, бюджетный Pixel 6a засветился в онлайн-магазинах за полтора месяца до начала продаж.

Наука и техника,Google,
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