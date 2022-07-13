Биологи обнаружили у крыс новую способность

Исследователи из Норвежского университета естественных и технических наук обнаружили, что крысы могут изучать маршруты и территорию, наблюдая за собратьями. Работа ученых была опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

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Ученые наблюдали за двумя грызунами, которые находились в двойной клетке. Одна крыса сидела во внутренней клетке и наблюдала за другой крысой, которая искала еду во внешней клетке, окружающей первую.

После того, как вторая крыса нашла еду, крысу-наблюдателя также выпускали во внешнюю клетку для поиска награды. Затем скорость поиска еды двух грызунов сравнивали друг с другом. Оказалось, что крысы-наблюдатели справлялись с задачей лучше — они находили лакомство в 100% случаев против 12% у тех, кто искал его первым.