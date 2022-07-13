NASA опубликовало самую точную "фотографии" далекой экзопланеты

NASA представило на своем официальном сайте снимки экзопланеты WASP-96 b, сделанные телескопом James Webb. Это газовый гигант, который вращается вокруг солнцеподобной звезды, и находится в 1150 световых лет от Земли.

Фото: Газета.ру Газета.ру

На снимках исследователи заметили, что атмосфера экзопланеты насыщена паром. Это первые подобные изображения такой далекой планеты. По данным NASA, это демонстрирует, что James Webb обладает способностью описывать атмосферы экзопланет, в том числе потенциально обитаемых планет, в мельчайших деталях.

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