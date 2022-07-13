Найдена причина пристрастия к курению

Недостаток кислорода (гипоксия), который испытывает младенец, находясь в утробе матери, может стать причиной пристрастия к курению при взрослении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки России.

Такой вывод сделали специалисты Института физиологии имени Павлова РАН. Они искусственно смоделировали гипоксию у подопытных крыс, которые находились на 14-16-х сутках беременности, и изучили влияние данного состояния.

«Наши исследования показали, что именно недостаток кислорода в период внутриутробного формирования структур «системы вознаграждения мозга» является предрасполагающим фактором к развитию никотиновой зависимости. Основным медиатором этой системы мозга является дофамин, опосредующий чувство удовольствия», — отметил младший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии Виктор Стратилов.

Эти сведения позволят в дальнейшем создать методы лечения от никотиновой зависимости и предотвратить формирование вредной привычки у человека. Результаты исследования отражены в статье, которая опубликована в журнале Molecular Neurobiology.