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21 минуту назад

Российские ученые связали зависимость от сигарет с гипоксией во время нахождения в утробе

Газета.Ru

Недостаток кислорода (гипоксия), который испытывает младенец, находясь в утробе матери, может стать причиной пристрастия к курению при взрослении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки России.

Найдена причина пристрастия к курению
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такой вывод сделали специалисты Института физиологии имени Павлова РАН. Они искусственно смоделировали гипоксию у подопытных крыс, которые находились на 14-16-х сутках беременности, и изучили влияние данного состояния.

«Наши исследования показали, что именно недостаток кислорода в период внутриутробного формирования структур «системы вознаграждения мозга» является предрасполагающим фактором к развитию никотиновой зависимости. Основным медиатором этой системы мозга является дофамин, опосредующий чувство удовольствия», — отметил младший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии Виктор Стратилов.

Эти сведения позволят в дальнейшем создать методы лечения от никотиновой зависимости и предотвратить формирование вредной привычки у человека. Результаты исследования отражены в статье, которая опубликована в журнале Molecular Neurobiology.

Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали долю курящих россиян. В 2021 году доля взрослого курящего населения составила чуть более 20%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предположил: снижение распространенности курения является результатом антитабачной политики.

Наука и техника,Михаил Мурашко,Минобрнауки России,
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