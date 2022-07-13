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34 минуты назад

Россияне стали чаще покупать реплики наушников от Apple

Газета.Ru

В российских магазинах растет спрос на копии наушников от Apple, пишет «Коммерсантъ».

Россияне перешли на реплики наушников от Apple
Фото: AppleApple

Согласно данным ретейлеров, в России увеличился спрос на беспроводные (TWS) наушники, тогда как в остальных сегментах рынка наблюдается спад. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые шесть месяцев продажи аксессуаров увеличились на 10%, но в денежном значении продажи упали на 5% — 60% от общего количества проданных наушников занимают именно TWS-устройства.

По словам экспертов, пользователи стали чаще обращать внимание на низкий ценовой сегмент, в котором около 80% наушников приходится на копии AirPods и AirPods Pro.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили «Коммерсанту», что покупательский спрос вырос на устройства от менее известных брендов стоимостью до 2 тыс. руб.

Так, в 2021 году доля менее известных брендов составляла 13% от общего рынка TWS-наушников, а в первом полугодии 2022 года достигнет 20–22%. Отмечается, что в ретейле подобные устройства в массовых категориях занимают заметную долю — от десятков и сотен тысяч штук.

Эксперты считают, что новые бренды наушников могут заполнить российский рынок, тем самым заменив устройства от Apple и Samsung, которые в условиях параллельного импорта потеряли техническую поддержку.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что рынок электроники в России будет на 90% состоять из китайских брендов.

Наука и техника,Коммерсант,Apple,
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