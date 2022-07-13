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45 минут назад

Ученые установили происхождение старейшего марсианского метеорита

Газета.Ruиещё 1

Исследователи Центра космических наук и технологий австралийского университета Кертина с помощью искусственного интеллекта обнаружили точное местонахождение старейшего марсианского метеорита Black Beauty (NWA 7034) до попадания на Землю. Работа была опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые установили происхождение старейшего марсианского метеорита
Фото: Chris Butler/Science SourceChris Butler/Science Source

Осколок Марса был найден в Африке в 2011 году. Метеорит весит 320 грамм, а его предполагаемый возраст составляет почти 4,5 млрд лет. Это свидетельствует о том, что камень представляет собой древние породы Марса, возраст которого составляет около 4,53 миллиарда лет. На Землю же Black Beauty попала примерно 5-10 млн лет назад в результате формирования кратеров на Марсе.

Для определения его местоположения на Марсе ученые проанализировали огромный объем изображений Марса при помощи алгоритма. ИИ изучил фотографии каждого марсианского кратера и сравнивал структуру его пород, их состав, уровень намагниченности, возраст и другие параметры со свойствами NWA 7034.

Таким образом было выявлено девять кратеров в южном полушарии Марса, которые могут быть «родиной» Black Beauty.

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