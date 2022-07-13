Microsoft напомнила о «смерти» популярной версии Windows

Пользователи Windows 8.1 стали получать уведомления о скором прекращении выпуска обновлений для операционной системы, сообщает портал XDA-Developers. Последний патч для старой ОС выйдет 10 января 2023 года.

Фото: Microsoft Microsoft

Уведомления, которые получают владельцы ПК под управлением Windows 8.1, предоставляют пользователям три варианта — нажать на кнопки «Узнать больше», «Получить напоминание позже» или «Получить напоминание по окончании поддержки».

Отмечается, что в случае с Windows 8.1 Microsoft не принуждает пользователей обновляться до актуальной версии ОС, как это было ранее. Например, когда поддержка Windows XP и Windows 7 подходила к концу, компания действовала более агрессивно. Это объясняется тем, что количество пользователей Windows 8.1 не такое большое по сравнению с другими версиями.