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15 минут назад

Microsoft напомнила пользователям о «смерти» популярной версии Windows

Газета.Ruиещё 1

Пользователи Windows 8.1 стали получать уведомления о скором прекращении выпуска обновлений для операционной системы, сообщает портал XDA-Developers. Последний патч для старой ОС выйдет 10 января 2023 года.

Microsoft напомнила о «смерти» популярной версии Windows
Фото: MicrosoftMicrosoft

Уведомления, которые получают владельцы ПК под управлением Windows 8.1, предоставляют пользователям три варианта — нажать на кнопки «Узнать больше», «Получить напоминание позже» или «Получить напоминание по окончании поддержки».

Отмечается, что в случае с Windows 8.1 Microsoft не принуждает пользователей обновляться до актуальной версии ОС, как это было ранее. Например, когда поддержка Windows XP и Windows 7 подходила к концу, компания действовала более агрессивно. Это объясняется тем, что количество пользователей Windows 8.1 не такое большое по сравнению с другими версиями.

Как только наступит 10 января 2023 года, владельцы компьютеров под управлением Windows 8.1 перестанут получать обновления, исправляющие разного рода уязвимости в системе. При этом сам компьютер останется работоспособным. В июле 2023 года Microsoft также закроет магазин приложений для Windows 8.

Наука и техника,Microsoft,
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