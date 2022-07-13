Москвичи смогут увидеть суперлуние 13 июля

Астрономические явление Суперлуние могут увидеть жители Москвы 13 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.
«13 июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние», - говорится в сообщении.
Суперлуние - это момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе, чем 362 тысячи километров. При этом между этим моментом и полнолунием должно быть не более трех дней. В этот раз полнолуние наступит всего через 9,5 часов после прохождения Луны. Это довольно редкий случай.
«Полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца», - рассказали в планетарии.
При ясной погоде можно будет увидеть еще две планеты – Сатурн и Юпитер. Над Луной будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) яркий Арктур из созвездия Волопас.