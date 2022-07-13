Москвичи смогут увидеть суперлуние 13 июля

«13 июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние», - говорится в сообщении.

Суперлуние - это момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе, чем 362 тысячи километров. При этом между этим моментом и полнолунием должно быть не более трех дней. В этот раз полнолуние наступит всего через 9,5 часов после прохождения Луны. Это довольно редкий случай.