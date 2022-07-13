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45 минут назад

Ученые перечислили способы стать счастливее

Lenta.ru

Крепкие социальные связи назвали основной причиной психической устойчивости. Об этом сообщает издание CNet.

Ученые перечислили способы стать счастливее
Фото: ТАССТАСС

Журналисты медиа изучили исследования различных ученых и перечислили основные критерии счастливой жизни. По их словам, в первую очередь на счастье влияют крепкие социальные связи — на это указывают специалисты Гарвардского университета. В ходе научной работы выяснилось, что люди с крепкими отношениями счастливее, физически и психически здоровее, чем те, кто не так часто общается с окружающими.

Следующим способом стать счастливее специалисты назвали привычку обращать внимание на положительные стороны жизни. «Смысл в том, чтобы научить свой ум ориентироваться на те аспекты вашей жизни, которые приносят пользу», — заявила исследователь Эмилиана Саймон-Томас. Также ученые посоветовали прибегать к практике добрых дел — говорить окружающим комплименты, помогать пожилым людям переходить через дорогу и прочее.

В материале говорится, что такие упражнения, как медитация, которые учат ваш мозг сосредотачиваться на настоящем, а не на прошлом или будущем, могут усилить чувство самопринятия. «Идея состоит в том, чтобы присутствовать — не осуждать свои эмоции, а распознавать их», — подчеркнула профессор психологии Университета Британской Колумбии Элизабет Данн. В заключение авторы отметили, что людям стоит менее критично относиться к себе, так как излишняя самокритика мешает достижению целей.

В начале июля ученые Гарвардской медицинской школы (США) рассказали, что разработанные ими нейросети указали путь к психической устойчивости. С их помощью авторы поняли, что способность формировать наличие цели в жизни остается у людей до 40-50 лет, что влияет на их представления о счастье.

Наука и техника,Элизабет Данн,Гарвардский университет,
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