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10 минут назад

"Известия": "Вектор" тестирует новую вакцину против оспы обезьян

Елена Прошина

Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» тестирует новую векторную вакцину против оспы, сообщают «Известия» со ссылкой на главного внештатного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области Андрея Продеуса.

РФ тестирует вакцину от оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, препарат также будет эффективен против оспы обезьян.

«Сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, — это только "Вектор". И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую», — заявил ученый.

Он отметил, что вакцина будет эффективна против оспы обезьян, поскольку люди, вакцинированные от обычной оспы, имеют иммунитет и защиту и от этого вида заболевания. По его словам, вакцина находится на третьей фазе клинических испытаний.

Таким образом, появится возможность делать вакцинацию от оспы не живой вакциной, эта прививка должна работать и на вирус обезьяньей оспы.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, 12 июля в России зафиксировали первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. Как отметили в ведомстве, пациент изолирован, угрозы для его жизни нет.

Наука и техника,Андрей Продеус,Роспотребнадзор,
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