РФ тестирует вакцину от оспы обезьян

Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» тестирует новую векторную вакцину против оспы, сообщают «Известия» со ссылкой на главного внештатного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области Андрея Продеуса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, препарат также будет эффективен против оспы обезьян.

«Сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, — это только "Вектор". И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую», — заявил ученый.

Он отметил, что вакцина будет эффективна против оспы обезьян, поскольку люди, вакцинированные от обычной оспы, имеют иммунитет и защиту и от этого вида заболевания. По его словам, вакцина находится на третьей фазе клинических испытаний.

Таким образом, появится возможность делать вакцинацию от оспы не живой вакциной, эта прививка должна работать и на вирус обезьяньей оспы.