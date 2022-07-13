Названа дата, когда россияне увидят суперлуние

В Московском планетарии напомнили, что 13 июля россияне смогут увидеть суперлуние — редкое явление, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Тринадцатого июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние», — говорится в сообщении.

В планетарии также рассказали, что при ясной погоде немного левее полной Луны можно будет наблюдать две планеты — Сатурн и Юпитер.