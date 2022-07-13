Nothing Phone 1 с прозрачной задней крышкой представили официально

Бывший глава OnePlus Карл Пей представил первый смартфон новой компании Nothing, сообщает портал GSMArena. Nothing Phone 1 выделяется на фоне конкурентов полупрозрачной задней крышкой с особой системой светодиодной индикации, которая взаимодействует с уведомлениями и другими проходящими в смартфоне процессами.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Phone 1 оснащен 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Смартфон также получил симметричные рамки по всему периметру.

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Несмотря на то, что инсайдеры сообщали о новом чипе Snapdragon 7 Gen 1, за производительность в Nothing Phone 1 отвечает популярный в среднебюджетном сегменте Snapdragon 778G+.

Смартфон в отличие от большинства конкурентов получил только две камеры — основную Sony IMX766 на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольную Samsung JN1 на 50 МП с углом обзора 114 градусов. Фронтальная камера разместилась в вырезе по центру дисплея и получила 16 Мп.

Уникальным преимуществом новинки является прозрачная тыльная панель со светодиодами, которую назвали интерфейсом сенсорной индикации Glyph. По словам представителей компании, такая система станет новым способом коммуникации со смартфоном, который в сочетании с диодами и звуковыми эффектами уведомляет о событиях, например, входящем звонке, будильнике или процессе зарядки. Nothing phone 1 также защищен от брызг по стандарту IP53.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную — на 15 Вт. В смартфоне также предусмотрена возможность обратной беспроводной зарядки мощностью 5 Вт, что позволит заряжать наушники и другие устройства с поддержкой технологии Qi. Зарядный блок при этом не входит в комплект поставки.

Nothing Phone 1 работает под управлением фирменной оболочки Nothing OS на базе Android 12. Компания заявляет, что пользователи получат только стандартные приложения для Android, а также быструю и плавную работу системы.