Рогозин придумал ответ на решение ERA по проекту «ЭкзоМарс»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин раскритиковал в своем Telegram-канале директора Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера за принятое им решение о прекращении сотрудничества с РФ по проекту «ЭкзоМарс». Он предупредил, что Россия примет ответные меры.

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Дмитрий Рогозин подчеркнул, что на фоне антироссийской политики США и Евросоюза сложно обсуждать разнообразные космические проекты с представителями американских и европейских космических агентств.

Глава корпорации напомнил руководителю ЕАК о том, что в проект «ЭкзоМарс» был вложен «труд тысяч ученых и инженеров в Европе и России». По его мнению, Ашбахеру со временем придется «ответить перед человечеством» за «саботаж совместной марсианской миссии».

Рогозин предупредил, что Россия в обязательном порядке примет ответные меры. В частности, «Роскосмос» будет настаивать на возвращении из Италии специального марсианского модуля, а российский экипаж на МКС получит указание «прекратить работу с европейским манипулятором ERA».