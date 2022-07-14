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15 минут назад

Опубликован сделанный телескопом Уэбба снимок Юпитера

Lenta.ruиещё 2

Издание The NewScientist обнаружило снимок Юпитера, сделанный космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST) НАСА, в опубликованной документации с отчетом о результатах тестирования научных инструментов. На изображении также видны тонкое кольцо вокруг газового гиганта и три его спутника — Европа, Фива и Метида.

Телескоп Уэбба прислал потрясающие снимки Юпитера
Фото: NASA / ESA / CSANASA / ESA / CSA

Фотография была сделана с помощью камеры телескопа ближнего инфракрасного диапазона NIRCam с использованием двух разных фильтров для фокусировки на разных длинах волн света. Снимок был выпущен в рамках отчета о вводе в эксплуатацию JWST, в котором подробно описаны все предварительные испытания научных инструментов.

Съемка Юпитера была проведена в рамках теста, чтобы убедиться, что телескоп может отслеживать объекты, движущиеся с высокой скоростью через Солнечную систему. Результаты показали, что космическая обсерватория способна проводить наблюдения даже такого объекта, который отражает большое количество света в камеры JWST. Кроме того, телескоп способен отслеживать быстро движущиеся объекты, что полезно для изучения околоземных астероидов и межзвездных комет.

Первое тестовое изображение с «Джеймса Уэбба» было опубликовано 8 июля. Такие изображения считаются техническими и на Землю обычно не передаются, но из-за расширения возможностей пропускных данных специалисты решили сохранить и опубликовать снимки.

Наука и техника,NASA,
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