Телескоп Уэбба прислал потрясающие снимки Юпитера

Издание The NewScientist обнаружило снимок Юпитера, сделанный космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST) НАСА, в опубликованной документации с отчетом о результатах тестирования научных инструментов. На изображении также видны тонкое кольцо вокруг газового гиганта и три его спутника — Европа, Фива и Метида.

Фото: NASA / ESA / CSA NASA / ESA / CSA

Фотография была сделана с помощью камеры телескопа ближнего инфракрасного диапазона NIRCam с использованием двух разных фильтров для фокусировки на разных длинах волн света. Снимок был выпущен в рамках отчета о вводе в эксплуатацию JWST, в котором подробно описаны все предварительные испытания научных инструментов.

Съемка Юпитера была проведена в рамках теста, чтобы убедиться, что телескоп может отслеживать объекты, движущиеся с высокой скоростью через Солнечную систему. Результаты показали, что космическая обсерватория способна проводить наблюдения даже такого объекта, который отражает большое количество света в камеры JWST. Кроме того, телескоп способен отслеживать быстро движущиеся объекты, что полезно для изучения околоземных астероидов и межзвездных комет.