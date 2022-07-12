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48 минут назад

Россиян предупредили об опасности Telegram

Илья Родин

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал в интервью «Газете.Ru» об опасности так называемых «чат-ботов» мессенджера Telegram.

Россиян предупредили об опасности Telegram
Фото: ТАССТАСС

Дмитрий Галов уточнил, что «с точки зрения передачи информации чат-бот — такой же механизм взаимодействия с пользователем, как форма заполнения данных на сайте». Он предупредил, что мошенники используют их для того, чтобы «нажиться на пользователях».

Эксперт посоветовал перед тем, как заполнять данные в чате, проверить его техническую принадлежность, убедиться в том, что «тот самый канал, а не его имитация, созданная киберпреступниками».

Галов напомнил, что при передаче информации в Telegram вполне действенными оказываются методы защиты от фишинга, телефонного мошенничества, социальной инженерии.

Секретные фишки Telegram, о которых вы не знали

По мнению аналитика, разработчики чат-ботов обязаны заботиться о безопасности пользователей. В частности, им следует «правильно хранить ключи доступа и защищать устройство, с которого осуществляется администрирование».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор опубликовал инструкцию для пользователей интернета по защите от мошенников. В частности, в ней рассказывается, как распознать фишинговые сайты.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,Роскомнадзор,
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