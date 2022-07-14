Рогозин назвал будущее расположение станции РОСС

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет расположена на той же орбите, с которой ядерный буксир «Зевс» будет отправлять корабли к Луне и в дальний космос. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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— Если говорить об окончательном принятии решения по наклонению орбиты, то это зависит от следующей цепочки факторов. Первое: наклонение орбиты станции должно быть точно таким же, как наклонение орбиты «Зевса», а наклонение орбиты «Зевса» должно быть таким, каким необходимо его иметь с точки зрения оптимальной отлетной траектории к Луне и далее, — отметил он.

Гендиректор корпорации уточнил, что он обсуждал этот вопрос с руководством Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Напомним, что она готовит эскизный проект РОСС. Возможно, что новая станция будет размещена не на орбите с наклонением 97-98 градусов, которая была выбрана ранее, сообщает РИА Новости.