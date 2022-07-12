В России предложили унифицировать зарядки для телефонов

Союз потребителей РФ предложил Минпромторгу запретить продажу портативных электронных устройств, не оборудованных единым разъемом для зарядного устройства — в первую очередь смартфоны. Эта инициатива аналогична запрету, который начнет действовать в странах Евросоюза к осени 2024 года: там вся электроника (от смартфонов до ноутбуков) должна будет поддерживать зарядку через USB Type-C.