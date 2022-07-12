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36 минут назад

В России предложили унифицировать зарядки для телефонов

Мария Иванова

Союз потребителей РФ предложил Минпромторгу запретить продажу портативных электронных устройств, не оборудованных единым разъемом для зарядного устройства — в первую очередь смартфоны. Эта инициатива аналогична запрету, который начнет действовать в странах Евросоюза к осени 2024 года: там вся электроника (от смартфонов до ноутбуков) должна будет поддерживать зарядку через USB Type-C.

В России предложили унифицировать зарядки для телефонов
Фото: ТАССТАСС

Помимо этого, организация предложила ведомству позволить людям совершать выбор перед покупкой устройства: брать его в комплекте с зарядным устройством или без. Как считает союз потребителей, данная мера ликвидирует часть необязательных расходов и снизит ущерб окружающей среде.

Наука и техника,Минпромторг,ЕС,
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