Россиян предупредили об опасности Telegram

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил россиян, что чат-боты в мессенджере Telegram могут красть личные данные. Об их опасности специалист рассказал «Газете.ру».

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«С точки зрения передачи информации чат-бот — такой же механизм взаимодействия с пользователем, как форма заполнения данных на сайте. В этой сфере, как и в любой другой, есть мошенники, которые пытаются нажиться на пользователях», — сообщил Галов.

Перед тем, как передавать личные данные, эксперт порекомендовал убедиться в том, что чат-бот — это не имитация, созданная мошенниками. «К тому же важно задуматься о том, какую информацию у вас запрашивают в чат-боте. Здесь действует то же самое правило, что с телефонным мошенничеством, фишингом, социальной инженерией», — добавил специалист.

В июне автор Telegram-канала «Бэкдор» сообщил, что данные пользователей платной подписки Telegram Premium находятся под угрозой. Такой вывод он сделал, изучив условия использования премиальной версии мессенджера, согласно которым Telegram передает сообщения на расшифровку Googlе.