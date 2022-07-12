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11 минут назад

Секретные фишки Telegram, о которых вы не знали

Мария Иванова

Пользователь TikTok Alex | apple inside рассказал об особенностях использования Telegram, неизвестных многим. В частности, в Telegram можно добавлять дополнительные профили.

Секретные фишки Telegram, о которых вы не знали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для этого нужно зажать значок «Настройки» в правом нижнем углу и выбрать строку «Добавить аккаунт». К основному аккаунту можно добавить еще два.

Чтобы писать «невидимые» сообщения, нужно добавить перед словом/фразой две палочки «||» и такие же две палочки в конце (на клавиатуре айфонов они расположены под фигурными скобками)

В сообщения также можно добавлять картинки. Для этого необходимо написать @pic «желаемое изображение» (к примеру, @pic «котик»), после этого - выбрать понравившуюся картинку.

При отправке видео в его описании можно указать время важного кадра, тогда получатель сообщения начнет смотреть ролик именно с него.

Если нажать на значок «Настройки» десять раз - откроется секретное меню, предназначенное для разработчиков. А чтобы не путаться в каналах и чатах, можно создать для них отдельные папки («Настройки» - «Папки с чатами»).

Кэш Telegram может забивать память телефона, чтобы освободить ее нужно нажать «Настройки» - «Данные и память» - «Использование памяти» - «Очистить кэш Telegram».

Портал iphones.ru ранее рассказал о лайфхаках в Telegram. К примеру, с помощью длинного нажатия на сообщение можно перевести его и узнать дополнительные сведения - в частности, кем именно в чате оно было прочитано.

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