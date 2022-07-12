В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
17 минут назад

У зонда Voyager-1 отказала электроника

Lenta.ru

У космического зонда НАСА Voyager-1 отказала электроника, у специалистов не получается устранить неисправности. Об этом сообщает Business Insider.

В этом году аппарату, запущенному для для исследования Юпитера и Сатурна, исполнится 45 лет. Изначально инженеры закладывали на работу Voyager-1 пятилетний срок работы, однако в результате качественной сборки зонд до сих пор функционирует. Тем не менее ученые отмечают странные телеметрические данные, поступающие с искажениями. По их мнению, все дело в неисправности электроники. Для выявления неполадок сотрудники НАСА даже изучили бумажные архивы космической миссии Voyager. Устранение этих ошибок сложно реализовать и-за перегрузки аппарата.

В июне 2024 года в НАСА сообщали о планах отключить некоторые системы зондов Voyager-1 и Voyager-2, чтобы сохранить их работоспособность до 2030 года.

Наука и техника,Видео,NASA,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители