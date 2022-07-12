В этом году аппарату, запущенному для для исследования Юпитера и Сатурна, исполнится 45 лет. Изначально инженеры закладывали на работу Voyager-1 пятилетний срок работы, однако в результате качественной сборки зонд до сих пор функционирует. Тем не менее ученые отмечают странные телеметрические данные, поступающие с искажениями. По их мнению, все дело в неисправности электроники. Для выявления неполадок сотрудники НАСА даже изучили бумажные архивы космической миссии Voyager. Устранение этих ошибок сложно реализовать и-за перегрузки аппарата.