В эпоху мощных, высокотехнологичных смартфонов, которые вплотную приближаются к компьютерам в плане технических возможностей, кнопочные телефоны кажутся пережитком времени. Но напрасно — на самом деле, мобильники старого образца все еще пользуются широкой популярностью среди аудитории, которой не нужны инновации и мириады необязательных функций. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как правильно выбрать кнопочный телефон.

Фото: ТАСС ТАСС

Подумайте, для кого вы собираетесь покупать кнопочный телефон

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Прежде всего, перед покупкой кнопочного телефона важно четко представлять, кто им будет пользоваться — от этого зависит, на какие функции и конструктивные особенности стоит обращать внимание в первую очередь. Например, если вы собираетесь взять мобильник маленькому ребенку для связи, возможность подключения к компьютеру не помешает — так он сможет хотя бы поставить на звонок любимую мелодию. Хотите купить что-то для пожилого родственника? Подыщите большой экран и достаточно крупные кнопки — они помогут людям со слабым зрением и плохой моторикой.

Выберите подходящую форму корпуса

Большинство современных смартфонов выглядит плюс-минус одинаково: прямоугольная форма, большой экран, тонкий корпус. Различаются только конкретные параметры, будь то длина, ширина, толщина или диагональ. Однако в мире кнопочных телефонов все немного иначе — подобные мобильники до сих пор продаются в разных форм-факторах, которые можно разделить на три категории.

Моноблоки. Иногда их еще называют «кирпичами». Стандартный дизайн без каких-либо излишеств или движущихся деталей. Он предельно прост и удобен в эксплуатации.

Иногда их еще называют «кирпичами». Стандартный дизайн без каких-либо излишеств или движущихся деталей. Он предельно прост и удобен в эксплуатации. Раскладушки. Такие телефоны состоят из двух складных панелей. Для ответа на звонок нужно откинуть верхнюю крышку, где обычно расположен экран. Когда-то такой дизайн считался крайне модным, но сейчас он смотрится не так стильно.

Такие телефоны состоят из двух складных панелей. Для ответа на звонок нужно откинуть верхнюю крышку, где обычно расположен экран. Когда-то такой дизайн считался крайне модным, но сейчас он смотрится не так стильно. Слайдеры. Верхняя раздвижная панель прикрывает клавиатуру. Самая редкая разновидность форм-фактора: в прошлом многие производители телефонов экспериментировали со скользящими панелями, но сейчас они встречаются нечасто.

Технические параметры

Кнопочные телефоны по своей природе далеко не так технологичны, чем нынешние смартфоны. Они предлагают значительно меньше всяческих функций, но это вовсе не означает, что им совсем нечего предложить — просто подобные телефоны имеют свою специфику. Среди важных характеристик можно выделить следующие.

Экран. TFT-матрицы не смогут обеспечить выдающееся качество изображения, так что в первую очередь следует учитывать диагональ экрана. Оптимальной считается примерно 2,4 дюйма — такой дисплей подойдет любой категории пользователей. Экраны размером более трех дюймов уже не так комфортны.

TFT-матрицы не смогут обеспечить выдающееся качество изображения, так что в первую очередь следует учитывать диагональ экрана. Оптимальной считается примерно 2,4 дюйма — такой дисплей подойдет любой категории пользователей. Экраны размером более трех дюймов уже не так комфортны. Клавиатура. Желательно найти телефон, который имеет крупные клавиши и контрастные надписи: это максимально облегчит набор текста и навигацию по меню. Дополнительные кнопки, отведенные под отдельные функции (вроде фото или радио) тоже не будут лишними.

Желательно найти телефон, который имеет крупные клавиши и контрастные надписи: это максимально облегчит набор текста и навигацию по меню. Дополнительные кнопки, отведенные под отдельные функции (вроде фото или радио) тоже не будут лишними. Память. Кнопочные телефоны не могут похвастать большим объемом памяти, но встроенного хранилища вполне хватит на несколько тысяч контактов и пару рингтонов. Если будущий владелец мобильника собирается иногда слушать музыку, то рекомендуем подыскать модель с поддержкой SD-карт и подключения к ПК через кабель.

Кнопочные телефоны не могут похвастать большим объемом памяти, но встроенного хранилища вполне хватит на несколько тысяч контактов и пару рингтонов. Если будущий владелец мобильника собирается иногда слушать музыку, то рекомендуем подыскать модель с поддержкой SD-карт и подключения к ПК через кабель. Батарея. Ключевое преимущество кнопочных телефонов — это внушительное время автономной работы, которое позволяет мобильнику работать несколько дней без подзарядки. На это способны даже самые примитивные аккумуляторы емкостью 800-1000 мАч. Если вам нужно нечто более серьезное, то выбирайте 3000-4000 мАч — так заряда вполне хватит на пару недель. Только учтите, что телефоны со столь емкими аккумуляторами будут тяжелее по весу.

Ключевое преимущество кнопочных телефонов — это внушительное время автономной работы, которое позволяет мобильнику работать несколько дней без подзарядки. На это способны даже самые примитивные аккумуляторы емкостью 800-1000 мАч. Если вам нужно нечто более серьезное, то выбирайте 3000-4000 мАч — так заряда вполне хватит на пару недель. Только учтите, что телефоны со столь емкими аккумуляторами будут тяжелее по весу. Динамик. Если вы берете телефон для человека с нарушениями слуха, обязательно проверьте, что динамик громкий — так пользователь мобильника не пропустит входящие звонки.

Дополнительные функции

Выше мы перечислили ключевые моменты при выборе кнопочного телефона — теперь пришел черед необязательных мелочей. Некоторые из них могут быть полезными, другие — совершенно бессмысленными. Здесь все зависит от того, кому и зачем вы берете мобильный. Так или иначе, вот, на что еще стоит обратить внимание.