Россиян предупредили о краже данных через Telegram

Боты, которые используются в чатах внутри мессенджера Telegram, способны сливать данные пользователей. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
«С точки зрения передачи информации чат-бот — такой же механизм взаимодействия с пользователем, как форма заполнения данных на сайте. В этой сфере, как и в любой другой, есть мошенники, которые пытаются нажиться на пользователях», — предупредил ИБ-специалист.
По словам Галова, прежде чем самостоятельно передавать чат-боту персональные данные, необходимо убедиться, что это тот самый канал, а не его имитация, созданная киберпреступниками.
«К тому же важно задуматься о том, какую информацию у вас запрашивают в чат-боте. Здесь действует то же самое правило, что с телефонным мошенничеством, фишингом, социальной инженерией», — пояснил он.
Специалист добавил, что разработчикам чат-ботов также важно думать о безопасности собираемых ими данных пользователей — правильно хранить ключи доступа и защищать устройство, с которого осуществляется администрирование.
Ранее «Газета.Ru» писала об исследовании, согласно которому более 90% россиян, проходивших по делам о сливе тайных сведений, избежали реального тюремного срока.