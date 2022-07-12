ИИ обнаружил семь сверхновых космических аномалий

Международная команда проекта SNAD обнаружила 11 аномалий, 7 из которых — кандидаты в сверхновые. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ВШЭ, доцент которой входит в команду.
Исследования проводились на цифровых снимках северного неба за 2018 год, поиск велся автоматизировано при помощи систем машинного обучения.
Чтобы больше узнать об астрономических объектах, ученые анализируют их кривые блеска — зависимости блеска объекта от времени. Сначала регистрируют вспышку на небе, затем фиксируют, как ее блеск эволюционирует: становится более ярким, ослабевает или совсем гаснет.
Авторы работы сопоставляли данные кривых блеска реальных объектов с симуляциями с помощью метода K-мерных деревьев. K-мерное дерево — специальная геометрическая структура данных, которая позволяет разбить пространство на меньшие части, рассекая его гиперплоскостями, плоскостями, прямыми или точками. Разбиение используют для сужения диапазона поиска в K-мерном пространстве, где ищут объект со свойствами, максимально похожими на те, что описаны в 7 симуляциях.
В результате на каждую из 7 симуляций было найдено 15 наиболее похожих, реально существующих объектов из базы ZTF. Всего получилось 105 объектов. Их исследователи анализировали вручную и проверяли, являются ли они аномалиями.
После ручной проверки подтвердились 11 аномалий, 7 из них — кандидаты в сверхновые, а еще 4 — активные ядра галактик, в которых могут происходить события приливного разрушения, когда приливные силы сверхмассивных черных дыр разрывают звезды на части.