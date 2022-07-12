ИИ обнаружил семь сверхновых космических аномалий

Международная команда проекта SNAD обнаружила 11 аномалий, 7 из которых — кандидаты в сверхновые. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ВШЭ, доцент которой входит в команду.

Фото: nasa nasa

Исследования проводились на цифровых снимках северного неба за 2018 год, поиск велся автоматизировано при помощи систем машинного обучения.

Чтобы больше узнать об астрономических объектах, ученые анализируют их кривые блеска — зависимости блеска объекта от времени. Сначала регистрируют вспышку на небе, затем фиксируют, как ее блеск эволюционирует: становится более ярким, ослабевает или совсем гаснет.

Авторы работы сопоставляли данные кривых блеска реальных объектов с симуляциями с помощью метода K-мерных деревьев. K-мерное дерево — специальная геометрическая структура данных, которая позволяет разбить пространство на меньшие части, рассекая его гиперплоскостями, плоскостями, прямыми или точками. Разбиение используют для сужения диапазона поиска в K-мерном пространстве, где ищут объект со свойствами, максимально похожими на те, что описаны в 7 симуляциях.

В результате на каждую из 7 симуляций было найдено 15 наиболее похожих, реально существующих объектов из базы ZTF. Всего получилось 105 объектов. Их исследователи анализировали вручную и проверяли, являются ли они аномалиями.