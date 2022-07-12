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55 минут назад

Грядут новые времена: Nikon уходит с рынка зеркальных камер

Ferra.ruиещё 2

Стало известно, что японская компания-производитель оптики Nikon прекратит выпуск новых однообъективных зеркальных камер. Похоже, эпоха уходит.

Nikon уходит с рынка зеркальных камер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На самом деле, смерть зеркальных камер наступила уже довольно давно, поскольку беззеркальные альтернативы предлагают лучшее качество изображения и являются более компактными. Утверждается, что Nikon продолжит производить и распространять свои уже существующие модели однообъективных зеркальных фотоаппаратов, но сосредоточится исключительно на разработке беззеркальных камер.

Журналисты отмечают, что зеркальные камеры Nikon «широко использовались профессиональными операторами более 60 лет и стали синонимом японской компании». Стоит отметить, что наряду с ростом популярности беззеркальных технологий, зеркальные камеры также уступили место смартфонам.

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