Nikon уходит с рынка зеркальных камер

На самом деле, смерть зеркальных камер наступила уже довольно давно, поскольку беззеркальные альтернативы предлагают лучшее качество изображения и являются более компактными. Утверждается, что Nikon продолжит производить и распространять свои уже существующие модели однообъективных зеркальных фотоаппаратов, но сосредоточится исключительно на разработке беззеркальных камер.