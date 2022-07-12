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48 минут назад

Realme выпустила удешевлённую версию своих лучших недорогих наушников

Ferra.ru

Realme сегодня представила новые беспроводные наушники под названием Realme Buds Air 3 Neo. Это преемник Realme Buds Air 2 Neo и удешевлённая версия Realme Buds Air 3.

Realme выпустила бюджетную версию своих лучших наушников
Фото: ferra.ruferra.ru

Realme Buds Air 3 Neo поставляется с дизайном, как у обычных Realme Buds Air 3. В новой модели отсутствует поддержка активного шумоподавления (ANC), и это минус. Но зато новинка получила 3D-звук на базе Dolby Atmos и 30 часов автономной работы по сравнению с 28 часами.

В наушниках установлены 10-миллиметровые драйверы, он защищены от брызг по стандарту IPX5, поддерживают ENC (Environmental Noise Cancellation), режим с низкой задержкой до 88 мс для игр и сенсорное управление жестами. Realme Buds Air 3 Neo работают до 7 часов без подзарядки и чехла.

Цены на Realme Buds Air 3 Neo начинаются со 149 юаней в Китае. Обычная версия Realme Buds Air 3 была оценена в 399 юаней. Ранее мы писали обзор на эти наушники.

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