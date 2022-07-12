Realme выпустила бюджетную версию своих лучших наушников

Realme сегодня представила новые беспроводные наушники под названием Realme Buds Air 3 Neo. Это преемник Realme Buds Air 2 Neo и удешевлённая версия Realme Buds Air 3.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Realme Buds Air 3 Neo поставляется с дизайном, как у обычных Realme Buds Air 3. В новой модели отсутствует поддержка активного шумоподавления (ANC), и это минус. Но зато новинка получила 3D-звук на базе Dolby Atmos и 30 часов автономной работы по сравнению с 28 часами.

В наушниках установлены 10-миллиметровые драйверы, он защищены от брызг по стандарту IPX5, поддерживают ENC (Environmental Noise Cancellation), режим с низкой задержкой до 88 мс для игр и сенсорное управление жестами. Realme Buds Air 3 Neo работают до 7 часов без подзарядки и чехла.