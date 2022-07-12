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25 минут назад

У геймеров зафиксировали повышенную активность мозга

Газета.Ru

Геймеры демонстрируют повышенную активность мозга, а также более развитый навык принятия решений по сравнению с обычными людьми. Исследование ученых из Университета штата Джорджия было опубликовано в журнале Neuroimage: Reports.

Нейробиологи зафиксировали повышенную активность мозга у геймеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 47 студентов, 28 из которых были геймерами, а 19 играли в игры редко. Испытуемые помещались в аппарат МРТ с зеркалом, в котором отражался экран с движущимися точками. Участников попросили нажать кнопку в правой или левой руке, чтобы указать направление движения точек.

Оказалось, что геймеры реагировали гораздо быстрее и точнее. Анализ полученных результатов МРТ показал, что различия коррелируют с повышенной активностью в определенных частях мозга.

По словам ученых, полученные результаты свидетельствуют о том, что видеоигры могут быть полезным инструментом для обучения навыку быстрого принятия решений на основе визуального восприятия.

Ранее был назван фактор, увеличивающий вероятность появления наркотической зависимости.

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