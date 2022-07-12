Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном

Генеральный директор Lenovo сегодня наконец продемонстрировал новый смартфон Motorola Razr 2022 года. Теперь мы знаем, как он выглядит, и... больше ничего.

На фото телефон-раскладушка показан в разложенном состоянии, и мы видим, что он имеет более закругленные углы и менее выступающий подбородок по сравнению с двумя предыдущими складными моделями Razr.

ferra.ru

На Weibo также было размещено отдельное видео о продукте. Там видно чуть больше.

К сожалению, характеристики смартфона, как и его цена официально объявлены не были.