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5 минут назад

Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном

Ferra.ru

Генеральный директор Lenovo сегодня наконец продемонстрировал новый смартфон Motorola Razr 2022 года. Теперь мы знаем, как он выглядит, и... больше ничего.

Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На фото телефон-раскладушка показан в разложенном состоянии, и мы видим, что он имеет более закругленные углы и менее выступающий подбородок по сравнению с двумя предыдущими складными моделями Razr.

ferra.ru

На Weibo также было размещено отдельное видео о продукте. Там видно чуть больше.

К сожалению, характеристики смартфона, как и его цена официально объявлены не были.

Согласно слухам, Moto Razr 2022 будет оснащён 6,7-дюймовым складным экраном P-OLED с совершенно новым шарнирным механизмом и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что диагональ внешнего дисплея увеличится до 3 дюймов, а камера будет представлена датчиком на 50 Мп и сверхширокоугольным модулем на 13 Мп. В основе аппарата будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

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