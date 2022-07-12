Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду»

Роскомнадзор составил протокол в отношении популярного сервиса доставки «Яндекс.Еда». Об этом во вторник, 12 июля, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в «Яндекс.Еде» появилась новая функция после утечки данных клиентов. Благодаря ей пользователи получили возможность удалять историю своих заказов.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей 1 марта. Компания рассказала, что инцидент произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». После этого Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса за нарушение закона о персональных данных. Позже суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.