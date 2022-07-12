В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду»

Lenta.ru

Роскомнадзор составил протокол в отношении популярного сервиса доставки «Яндекс.Еда». Об этом во вторник, 12 июля, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указано, что причиной стало предоставление сервисом неправомерного доступа к информационной системе личных данных.

Ранее стало известно, что в «Яндекс.Еде» появилась новая функция после утечки данных клиентов. Благодаря ей пользователи получили возможность удалять историю своих заказов.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей 1 марта. Компания рассказала, что инцидент произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». После этого Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса за нарушение закона о персональных данных. Позже суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.

Наука и техника,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители