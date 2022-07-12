Телескоп "Джеймс Уэбб": чем отличается от "Хаббла" и почему так важен

Для международного научного сообщества настал большой день: космическое агентство NASA опубликовало второе изображение, запечатленное телескопом «Джеймс Уэбб» — революционной разработкой, запущенной в прошлом году. Рассказываем, чем примечателен этот аппарат и почему ученые со всего света следят за его прогрессом.

Фото: NASA NASA

Что такое космический телескоп «Джеймс Уэбб»?

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«Джеймс Уэбб» — это новейшая орбитальная обсерватория, названная в честь администратора NASA, отвечавшего за подготовку легендарной программы «Аполлон». Разработка аппарата началась еще в конце 90-х: тогда инженеры наивно полагали, что смогут закончить проект и запустить его в космос где-то к 2007 году, потратив всего лишь $500 000 000. Но в реальности предприятие оказалось невероятно трудоемким и настолько же дорогостоящим — сотрудники NASA завершили работу над телескопом лишь в 2016 году, тогда как бюджет предприятия вырос почти до $10 млрд.

Впрочем, исследователи считают, что все денежные затраты спокойно окупят себя за время эксплуатации аппарата. «Джеймс Уэбб» призван стать наследником знаменитого космического телескопа «Хаббл», запущенного еще в 1990 году. Так как вселенная постоянно расширяется, свет, излучаемый далекими звездными объектами, постепенно переходит в длинный волновой спектр. «Хаббл» не слишком хорошо приспособлен для подобных наблюдений: если не считать ультрафиолетового объектива, он способен захватывать примерно те же изображения, что и невооруженный человеческий взгляд. «Джеймс Уэбб» же работает преимущественно в инфракрасном спектре, причем гораздо более широком, чем его предшественник. Это должно позволить ученым подробно изучить процесс зарождения новых звезд и проследить эволюцию отдаленных галактик.

Чем «Джеймс Уэбб» отличается от других телескопов?

Прежде всего, специфической конструкцией. Если «Хаббл» похож на большой стационарный телескоп, зависший на околоземной орбите, то «Джеймс Уэбб» выглядит как футуристическая спутниковая тарелка, установленная на специальную платформу. Эта тарелка состоит из восемнадцати зеркал, при помощи которых аппарат и собирает свет. Для доставки на рабочую орбиту комплекс пришлось свернуть в компактное состояние: его полноценная развертка заняла неделю.

NASA

Другое важное отличие «Джеймса Уэбба» — это расположение телескопа. Тогда как «Хаббл» размещен на околоземной орбите, телескоп «Джеймса Уэбба» работает на солнечной — в точке Лагранжа, где силы притяжения Земли и Солнца уравновешивают друг друга. Такое положение позволяет аппарату всегда держать оба небесных тела в поле зрения. Благодаря удаленной орбите обсерватория способна захватывать более качественные снимки других галактик, но есть один существенный недостаток: большое расстояние от Земли делает регулярное техобслуживание невозможным. Именно из-за этого весь мир так внимательно следил за разверткой телескопа — если бы возникли какие-то серьезные проблемы, вся программа пошла бы насмарку.

Каково состояние «Джеймса Уэбба» на данный момент?

Если верить специалистам NASA, пока что все проходит по плану. Телескоп успешно вышел на целевую орбиту, поправил собственный курс и развернул необходимое оборудование. Программа уже начала приносить результаты: президент США Джо Байден торжественно представил фотографию скопления галактик под названием SMACS 0723. Сотрудники NASA рассчитывают, что срок эксплуатации «Джеймса Уэбба» составит 10 лет. За это время ученые надеются отыскать следы древних звезд, возникших сразу после Большого взрыва.