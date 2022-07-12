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52 минуты назад

Gizmochina: на дисплеях Android-смартфонов начали находить черные точки

Газета.Ru

Владельцы популярных моделей смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro на мобильной ОС Android пожаловались на проблемы с дисплеем гаджетов. Как сообщает Gizmochina, у пользователей стали появляться черные точки на экране.

Владельцы популярных телефонов пожаловались на черные точки на экране
Фото: 
gizmochina.com

Отмечается, что владельцы серии Pixel 6 массово сообщают о проблеме на странице поддержки Google, а в также в соцсети Twitter и на Reddit. По неофициальной версии, проблема связана именно с дисплеем, а не с операционной системой устройства.

Один из пользователей Pixel 6 Pro рассказал, что на экране появилась черная точка, которая постепенно увеличивается. Он заверил, что не обновлял ОС и не ронял смартфон. По его словам, поддержка Google пока никак не отреагировала на его обращение.

Место появления черных точек разнится. У некоторых пользователей Pixel 6 она проявилась вокруг фронтальной камеры, а у других — в правом верхнем углу экрана. По мнению владельцев, это могут быть битые пиксели.

Ранее сообщалось, что американские операторы сотовой связи намерены запустить платформу для показа рекламы на экранах блокировки Android-смартфонов.

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