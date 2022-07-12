Nokia представила оригинальный кнопочный телефон

Материнская компания HMD Global показала линейку кнопочных устройств Nokia . Главным анонсом стала модель Nokia 5710 XpressAudio, поддерживающая 4G. В комплекте с телефоном также идут беспроводные наушники, которые можно заряжать с помощью встроенного кейса на задней части устройства.

Сама Nokia 5710 XpressAudio получила поддержку 2,4-дюймового дисплея и классической клавиатуры формата Т9. У телефона съёмная батарея на 1,450 мАч, позволяющая устройству работать в режиме разговора с 4G до шести часов, а в режиме ожидания — до 20 дней. Интересно, что, несмотря на поддержку 4G, у 5710 нет поддержки стриминговых сервисов, так что для прослушивания музыки придётся скачивать её вручную прямо на телефон.