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44 минуты назад

Nokia представила кнопочный телефон с 4G и беспроводными наушниками

Чемпионат.comиещё 2

Материнская компания HMD Global показала линейку кнопочных устройств Nokia. Главным анонсом стала модель Nokia 5710 XpressAudio, поддерживающая 4G. В комплекте с телефоном также идут беспроводные наушники, которые можно заряжать с помощью встроенного кейса на задней части устройства.

Nokia представила оригинальный кнопочный телефон
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сама Nokia 5710 XpressAudio получила поддержку 2,4-дюймового дисплея и классической клавиатуры формата Т9. У телефона съёмная батарея на 1,450 мАч, позволяющая устройству работать в режиме разговора с 4G до шести часов, а в режиме ожидания — до 20 дней. Интересно, что, несмотря на поддержку 4G, у 5710 нет поддержки стриминговых сервисов, так что для прослушивания музыки придётся скачивать её вручную прямо на телефон.

Также HMD представила Nokia 8210 4G, телефон-раскладушку Nokia 2660 Flip и планшет на Android — Nokia T10.

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