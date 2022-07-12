Студент выиграл 1 млн за разработку нейросетевого ассистента

Проект студента из Северной Осетии по разработке нейросетевого голосового ассистента для бизнеса стал победителем федерального конкурса "Студенческий стартап" и получил 1 млн рублей на реализацию.
"Моя разработка - это нейросетевой голосовой ассистент для бизнеса, который позволит оптимизировать работу сотрудников в компаниях разного уровня. Например, в условиях цифровизации многим сотрудникам трудно учиться использовать относительно новые приложения, даже простое подключение к онлайн-конференции может вызвать некоторые сложности. Эти задачи берет на себя наш ассистент", - сообщил ТАСС во вторник разработчик проекта, студент третьего курса физико-технического факультета Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Газзаев.
По его словам, с помощью голосовых команд ассистент сможет подключиться к конференциям, создавать новые общие события и напоминать всем сотрудникам о приближении какого-то события, отправлять письма по электронной почте.
Также ассистент будет распознать лица сотрудников. Инновацией является применение сиамской нейронной сети для распознавания намерений пользователя. Ассистент будет понимать относительно произвольные фразы, алгоритм обучения с подкреплением позволит улучшать ответы ассистента на основе отзывов пользователя.
"В следующий год нам предстоит создать компанию, разработать и протестировать продукт. Миллион пойдет на закупку техники, в том числе ноутбука с нейронным ядрами, так как нам нужно тестировать различные модели нейронных сетей, а также на зарплату трех сотрудников", - пояснил Газзаев.
Отбор проектов федерального конкурса "Студенческий стартап" проходил с 22 февраля по 11 апреля 2022 года по семи тематическим направлениям: "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Химические технологии и новые материалы", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "Биотехнологии", "Ресурсосберегающая энергетика" и "Креативные индустрии".