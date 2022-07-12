Студент выиграл 1 млн за разработку нейросетевого ассистента

"Моя разработка - это нейросетевой голосовой ассистент для бизнеса, который позволит оптимизировать работу сотрудников в компаниях разного уровня. Например, в условиях цифровизации многим сотрудникам трудно учиться использовать относительно новые приложения, даже простое подключение к онлайн-конференции может вызвать некоторые сложности. Эти задачи берет на себя наш ассистент", - сообщил ТАСС во вторник разработчик проекта, студент третьего курса физико-технического факультета Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Газзаев.