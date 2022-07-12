Realme представила новый флагман

Компания Realme представила в Китае флагманский смартфон GT2 Master Explorer в необычном исполнении на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1 и нового типа оперативной памяти LPDDR5X, сообщает портал GSMArena.

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Новинка получила 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц. При этом частота обновления сенсорной поверхности составила 1000 Гц, благодаря чему смартфон быстрее реагирует на касания. Разрешение экрана составило FullHD+.

За производительность в Realme GT2 Master Explorer отвечает 8-ядерный чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 с максимальной тактовой частотой 3,2 ГГц, и графический чип Adreno 730. Это первый смартфон, поступивший в продажу с оперативной памятью типа LPDDR5X, которая представлена 8 или 12 ГБ. Постоянная память доступна в модификациях на 128 и 256 ГБ стандарта UFS 3.1.

Отмечается, что Realme GT2 Master Explorer получил основную и ультраширокоугольную камеры на 50 Мп, а также 2-мегапиксельный макромодуль. Фронтальная камера представлена сенсором на 16 Мп.

Новинка получила поддержку быстрой 100-ватной зарядки, которая, как заявляется способна зарядить аккумулятор на 5000 мАч за 25 минут.

Новинка работает под управлением Android 12 и фирменной оболочки Realme UI 3.0.

Realme GT2 Master Explorer поступит в продажу в Китае 19 июля по цене от 3,5 тыс. юаней (около 30,7 тыс. руб.) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. О доступности новинки в России пока не сообщается.