«ВКонтакте» открыла доступ авторам к монетизации прямых эфиров

Российская соцсеть «ВКонтакте» сообщила о том, что теперь авторы прямых эфиров имеют доступ к монетизации. Пользователи смогут получать деньги за показы рекламных роликов длиной до 30 секунд перед началом трансляций.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Формат доступен на платформе «VK Видео» в настольной и мобильной версиях соцсети. К нему могут подключиться лишь те пользователи, которые подключены к монетизации видеороликов. Это делается в блоке управления пабликом, также для этого больше не требуется заполнять анкету.

Те группы, которые подходят по критериям монетизации, включая количество подписчиков от 5 тысяч человек, тематику и хронометраж контента, автоматически увидят кнопку подключения монетизации. В компании отметили, что при помощи системы рекомендаций авторы получат возможность зарабатывать еще больше на видео.