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20 минут назад

«ВКонтакте» открыла доступ авторам к монетизации прямых эфиров

FBM.ru

Российская соцсеть «ВКонтакте» сообщила о том, что теперь авторы прямых эфиров имеют доступ к монетизации. Пользователи смогут получать деньги за показы рекламных роликов длиной до 30 секунд перед началом трансляций.

«ВКонтакте» открыла доступ авторам к монетизации прямых эфиров
Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Формат доступен на платформе «VK Видео» в настольной и мобильной версиях соцсети. К нему могут подключиться лишь те пользователи, которые подключены к монетизации видеороликов. Это делается в блоке управления пабликом, также для этого больше не требуется заполнять анкету.

Те группы, которые подходят по критериям монетизации, включая количество подписчиков от 5 тысяч человек, тематику и хронометраж контента, автоматически увидят кнопку подключения монетизации. В компании отметили, что при помощи системы рекомендаций авторы получат возможность зарабатывать еще больше на видео.

Соцсеть сообщила, что с марта в VK в 4,5 раза увеличилось количество пабликов, которые подключены к программе монетизации, на собственных видеороликах зарабатывает более 6 тысяч сообществ. Также подключение к монетизации стимулирует публиковать уникальный контент. Количество публикуемых видео в таких сообществах увеличилось на 80 процентов.

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